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الأحد، 29 يوليه 2018 01:01 م
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بالتعاون مع الجامعة الفرنسية..

رسمياً.. الحكومة تمد برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى لـ2021

الأحد، 29 يوليه 2018 12:16 م
رسمياً.. الحكومة تمد برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى لـ2021 تخرج طلاب الدفعات السابقة من العاملين بالجهاز الإدارى بمنحة اسلسكا
كتب : مصطفى عبد التواب
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اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مد فترة برنامج إعداد القيادات الشابة بالجهاز الإدارى والذى يجرى  بالتعاون مع الجامعة الفرنسية  "اسلسكا"  إلى عام 2021 بدلًا من 2020 وذلك لإهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا  بالجهاز الإدراى للدولة، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.  

وخاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كل الوزارات والمحافظات ومجلسي النواب لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة تحت رعاية الوزارة وبالتعاون مع الجامعة الفرنسية ESLSCA وفقا لشروط ومعايير المنحة للالتحاق بالدفعة القادمة والمقرر البدء فيه في آخر أغسطس القادم، ومن المقرر ان يعاد ارسال ترشيحات ممن انطبقت عليهم الشروط إلى إدارة المواهب والتميز المؤسسي بوزارة التخطيط.

بدورها، أكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان، مشيرة إلى التكليف الرئاسي للحكومة بالاستثمار في البشر بتوفير التدريب والتأهيل اللازم وذلك تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر  2030.

يأتي هذا البرنامج ضمن البروتوكول الموقع بين الوزارة وجامعة إسلسكا مصر كفرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية إسلسكا باريس ، لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإدارى للدولة للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية ، كما يضم البرنامج  ثلاث مراحل ،المرحلة التمهيدية والاستكشافية بجانب مرحلة التخصص والتقييم بالإضافة إلى مرحلة النجاح والتميز ،وتستغرق مدة الدراسة فى المرحلة الأولى والثانية  4 شهور ومن يجتاز هذه المراحل ينتقل للمرحلة الثالثة " ماجستير إدارة الأعمال الحكومية MBA".

يذكر أنه تم تخريج  دفعتين من مرحلة ماجستير إدارة الاعمال الحكومية، بالإضافة إلى تخريج الحاصلين على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية للدفعة الثالثة  من برنامج إعداد القيادات بجامعة اسلسكا.

 

 


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