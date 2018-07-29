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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشيد بدور ياسر القاضى فى مشروع البنية المعلوماتية

الأحد، 29 يوليه 2018 02:42 م
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشيد بدور ياسر القاضى فى مشروع البنية المعلوماتية الوزير محمد عرفان
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أشاد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بدور وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضى، فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

وقال الوزير عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، بحضور الرئيس السيسي، بوجه الشكر للوزير ياسر القاضى، لدوره الكبير فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

وكانت جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، بالمؤتمر السادس للشباب بدأت بعرض فيلما تسجيليا عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة حول "أهمية قواعد البيانات" وإقامة المدن الرقمية الحديثة.


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