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رئيس جامعة السويس: استقلبنا 305 طلاب بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية

الأحد، 29 يوليه 2018 02:20 م
رئيس جامعة السويس: استقلبنا 305 طلاب بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية الدكتور سيد الشرقاوى - رئيس جامعة السويس
السويس - سيد نون
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قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة استقبلت305 طلاب خلال المرحلة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، والتى بدأت من يوم 23 يوليو حتى يوم 27 يوليو بمعامل التى خصصتها الجامعة.

 

وأوضح الدكتور سيد الشرقاوى، خلال اجتماع بمقر الجامعة، أن الجامعة استقبلت فى اليوم الأول للمرحلة الثانية 73 طالبًا، منهم 52 طالبًا شعبة العلمية و21 لشعبة الأدبية، وفى اليوم الثانى 115 طالبًا منهم 60 لشعبة الأدبية و55 لشعبة العلمية، وفى اليوم الثالث 65 طالبًا 36 لشعبة العملية و29 لشعبة الأدبية، واليوم الرابع 43 طالبًا منهم 31 طالبًا لشعبة العلمية و12 طالبًا لشعبة الأدبية فى اليوم الخامس والأخير استقبلت 9  طلاب منهم 6 لشعبة العلمية و3 لشعبة الأدبية.

 

واضاف رئيس جامعة السويس، أن جامعة السويس تضم معملين لاستقبال الطلاب، الأول بكلية الآداب ويضم 18 جهاز حاسب آلى، ويقدم الدعم للطلاب 15 موظفا من شئون الطلاب لمساعدة المتقدمين فى ملئ الاستمارات واطلاعهم على نوعية الدراسة بكل كلية، فضلا عن تواجد المتطوعين من اتحاد الطلاب بالجامعة والذين يقدمون تعريف عن كل كلية بجامعة السويس ونظام الدراسة ونبذة عن المواد.

 


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