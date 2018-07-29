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الأحد، 29 يوليه 2018 03:46 م
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رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتعيين راشد محمد عميدا لطب بنات دمياط

الأحد، 29 يوليه 2018 01:42 م
رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتعيين راشد محمد عميدا لطب بنات دمياط محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتعيين الدكتور راشد محمد راشد، الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب البنين جامعة الأزهر بدمياط وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عميدا لكلية طب بنات الأزهر بدمياط.
 
من جانبه أكد الدكتور راشد محمد راشد، أن النهوض بالخدمة الطبية بكافة أقسامها سوف يكون على رأس الأولويات حتى تتبوأ كلية طب بنات الأزهر بدمياط مكانتها اللائقة بها التى تتناسب وموقعها الجغرافى المتميز فى وسط دلتا مصر. 
 
حصل راشد على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1995م، ثم طبيب امتياز في مستشفى باب الشعرية، فنائبا في قسم التوليد وأمراض النساء، حصل على درجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء، ثم الدكتوراه، عُين راشد مدرس في كليه طب البنين جامعة الأزهر في دمياط، ورقى إلى أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ثم حصل على الأستاذية فى عام 2015م. 
 
أشرف عميد طب بنات الأزهر بدمياط على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، شارك فى مؤتمرات دولية فى الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات، كما شارك فى مؤتمر دولى فى فرنسا، كما شارك فى مؤتمرات أخرى بالعديد من دول العالم. 
 
شغل منصب نائب مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، كما شغل منصب مدير المعهد الفنى للتمريض التابع لجامعة الأزهر بدمياط، وعضو مجلس إدارة فى بعض الجمعيات الطبية.
 

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