video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية يلتقى نائب المبعوث الأممى

الأحد، 29 يوليه 2018 08:45 م
رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية يلتقى نائب المبعوث الأممى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفيرة ستيفانى ويليامز، مستجدات الوضع السياسى فى ليبيا والترتيبات التى اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الجانبين اتفقا - خلال اللقاء الذى عقد بمقر المجلس فى طرابلس - على ضرورة أن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسى للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعربت السفيرة ويليامز، عن تقديرها لجهود السراج لتحقيق الاستقرار فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى البلاد وتعزيز سيادة القانون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فايز السراج يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى تطورات الوضع فى ليبيا

فائز السراج يقيل وزير دفاعه المتورط فى مجزرة براك الشاطىء الجوية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة