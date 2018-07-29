رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية يلتقى نائب المبعوث الأممى

طرابلس (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفيرة ستيفانى ويليامز، مستجدات الوضع السياسى فى ليبيا والترتيبات التى اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الجانبين اتفقا - خلال اللقاء الذى عقد بمقر المجلس فى طرابلس - على ضرورة أن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسى للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعربت السفيرة ويليامز، عن تقديرها لجهود السراج لتحقيق الاستقرار فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى البلاد وتعزيز سيادة القانون.