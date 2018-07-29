رئيس السكة الحديد الجديد: مهمتى إعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، فى أول تصريحات له عقب تكليفه برئاسة الهيئة، فى أعقاب حادث خروج قطار أسوان عن القضبان، صباح اليوم، أن مهمته الأساسية ستكون إعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن الأوناش تواجدت فى موقع حادث قطار أسوان من السادسة صباحا، وفى انتظار انتهاء معاينة النيابة وقرار المحامى العام فى أسوان، للبدء فى رفع العربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها على القضبان وسحبها.

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرر تكليف المهندس أشرف محمد رسلان للقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلفا للمهندس سيد سالم فى أعقاب حادث خروج قطار ركاب رقم 982 عن القضبان بين محطتى سِلَوِي وكاجوج أثناء رحلته من القاهرة لأسوان، حيث خرج 8 عربات وجرار القطار عن القضبان.

يذكر أن رسلان كان يشغل نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة.

كما شكل وزيرالنقل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة لبحث أسباب خروج جرار عربات قطار رقم ٩٨٢ مكيف القاهرة ـ أسوان عن القضبان بين محطتى سِلَوِى وكاجوج على خط القاهرة ـ السد العالى