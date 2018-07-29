رئيس الإكوادور يؤكد إجراء محادثات مع بريطانيا بشأن مصير مؤسس ويكيليكس

أ ف ب

تجرى الإكوادور محادثات مع بريطانيا بشأن مصير مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج اللاجئ فى سفارة الإكوادور فى لندن منذ 2012 عقب منحه اللجوء السياسي، بحسب ما قال الرئيس لينين مورينو فى مقابلة نشرت الأحد.

وقال رئيس الإكوادور فى مقابلة مع صحيفة "ال-باييس" الإسبانية الواسعة الانتشار إن "قضية السيد اسانج يتم التعامل بشأنها مع الحكومة البريطانية، ومعلوماتى أننا أقمنا قناة اتصال مع فريق محامى السيد اسانج للتوصل الى مخرج".

وأضاف مورينو "إن السيد اسانج موجود فى هذا الوضع منذ أكثر من خمس سنوات وعلينا التوصل إلى مخرج له، مخرج يدافع عن حقوقه وخصوصا حقه فى الحياة، وفى الوقت نفسه يمكن أن يعطى الإكوادور بالتأكيد إمكانية ألا يشكل ذلك مشكلة لبلدنا".

ولجأ اسانج البالغ من العمر 47 عاما، لألى سفارة الإكوادور فى لندن عام 2012 لتجنب تسليمه للسويد حيث يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، وهو ما ينفيه.