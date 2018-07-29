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رئيس أمناء الجامعة الألمانية يشيد بتبنى الرئيس السيسى مشروع "الهوية البصرية"

الأحد، 29 يوليه 2018 08:55 ص
رئيس أمناء الجامعة الألمانية يشيد بتبنى الرئيس السيسى مشروع "الهوية البصرية" الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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أشاد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع " الهوية البصرية " لمحافظة الأقصر، وأكد أن الجامعة على استعدادها الكامل والتام لتسخير الامكانيات لتعميم هذا المشروع القومى و الوطنى على جميع محافظات مصر.

وأعرب منصور - فى بيان للجامعة اليوم - عن سعادته بتوجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ مبادرة الجامعة الألمانية بالقاهرة لخلق هوية بصرية لمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة الدفاع، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الوطنى السادس للشباب والذى يختتم أعماله اليوم بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن مشروع "الهوية البصرية" بالأقصر كان قد تم تنفيذه بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ومحافظة الأقصر على مدار سنتين فى إطار بروتوكولات التعاون بين الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة و الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والتى نتج عنها مشروعات أخرى بناءة فى مجال التطوير الحضرى والتطبيقات الإلكترونية والتنمية البشرية والتدريب.

كما قدمت الجامعة منحا للمتفوقين فى المحافظات المختلفة فى إطار اهتمامها المتواصل بالتنمية المجتمعية ووصولها لجميع أبناء مصر فى جميع ربوعها و محافظاتها، فضلا عن برنامج المنح لأوائل الثانوية العامة لتمكين الشباب وتحفيزهم على تنمية محافظاتهم.

وقدم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة التهنئة للدكتور محمد بدر محافظ الأقصر على تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية ورعايته للمشروع وتنفيذه، والذى يعد تتويجا للجهود المبذولة، كما قدم التهنئة للواء عصام البديوى محافظ المنيا واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على تعاونهما خلال السنوات الثلاث السابقة فى إطار منظومة الجامعة الألمانية بالقاهرة لتطوير صعيد مصر وتنميته.

 


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