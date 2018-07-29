ذا هيل: إدارة ترامب تحث على التحلى بالصبر تجاه كوريا الشمالية

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث على التحلى بالصبر حيال كوريا الشمالية، وسط موجة من التطورات هذا الأسبوع، والتى يبدو أنها تقدم صورا متضاربة للجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - أن ترامب أشاد بإعادة كوريا الشمالية رفات جنوده من الحرب الكورية، وشكر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على الالتزام بكلمته.

وأشارت الإدارة إلى بداية تدمير موقع اختبار صاروخى، مما يثبت التزام بيونج يانج بتعهدتها التى قطعها كيم فى قمة الشهر الماضى فى سنغافورة.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بأن كوريا الشمالية لا تزال تنتج المواد اللازمة لصنع قنابل نووية، ويقول الخبراء أن هذا أمر متوقع - وليس بالضرورة علامة على تعثر الدبلوماسية - فى ظل تطور المحادثات الثنائية.

وقالت جينى تاون، المحللة البحثية والمديرة الإدارية فى موقع 38 نورث الذى يراقب أنشطة بيونج يانج : "لم تتعهد كوريا الشمالية بالوقف الفورى لجميع الأنشطة، ليس من المستغرب أن نرى استمرار النشاط".

ومنذ قمة ترامب مع كيم فى يونيو الماضي، ظهرت عدة تقارير تثير الشك فى رغبة بيونج يانج فى التخلى عن قدراتها النووية، كما أشارت تقارير إخبارية نقلا عن معلومات استخبارية أمريكية، إلى أن كوريا الشمالية تعمل على إخفاء مواقع الإنتاج، وقد أظهرت تحليلات صور القمر الصناعى توسعا مستمرا فى المنشآت النووية والصاروخية.

وجاءت عناوين الأخبار أكثر إيجابية هذا الأسبوع، حيث أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية بدأت فى تفكيك منشآت رئيسية فى محطة سهاى لإطلاق الأقمار الصناعية.

من جانبه قال داريل كيمبال، المدير التنفيذى لجمعية مراقبة الأسلحة : " أن كوريا الشمالية تحتاج إلى اتخاذ خطوة إضافية لوقف إنتاج المواد الانشطارية، ويمكنها فعل ذلك فى وقت قريب جدا، ستكون هذه خطوة مهمة ومثيرة."