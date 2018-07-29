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دواوين الوزارات×24 ساعة..الزراعة: وصول21 ألف رأس ماشية استعدادا للأضحى

الأحد، 29 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات×24 ساعة..الزراعة: وصول21 ألف رأس ماشية استعدادا للأضحى الأضاحى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

ختام التدريب الأول من ورش وزارة التضامن للجمعيات الأهلية "2 كفاية"

 

وزارة التموين:

"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو للبقالين

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: الانتهاء من شكل المناهج الجديدة والمحتوى التفاعلى للمقررات

التعليم: الإنجليزى فى النظام الجديد لا يحتاج إلى المستوى الرفيع

 

وزارة الصحة:

الصحة: مصر وضعت 3 محاور رئيسية متكاملة للقضاء على فيروس سى

 

وزارة الإسكان:

"الإسكان": رفع كفاءة 6 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

 

وزارة النقل:

تعرف على قطارات عيد الأضحى الإضافية وموعد حجز تذاكرها فى 12 معلومة

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: إنهاء 949 معاملة قنصلية بالرياض والتصديق على 20 عقد عمل

 

 

 


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