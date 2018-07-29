دمياط: 932 طلبا لتقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظة

دمياط عبده عبد الباري

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن إجمالى عدد طلبات تقنين أراضى الدولة حتى 25 يونيو بلغ 932 طلبا على مستوى نطاق المحافظة.

وقال طه فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الفترة التى حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم انتهت فى 25 يونيو الماضى،موضحا أنه جارى الآن أعمال لجان المعاينة والبت لإنهاء إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية واسترداد الأراضى المعتدى عليها ولم تقنن.

وأشار محافظ دمياط إلى أن إجمالى مساحة الأراضى 100 فدان وقام 321 بتسديد رسوم الفحص كما قام 313 بتسديد رسوم المعاينة.

وأضاف محافظ دمياط أن التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل، أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل، ويتم التقدم بمقر الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار طبقا للنموذج المعد لذلك مصحوبًا بسداد رسوم الفحص المقررة بمعرفة الطالب أو بتوكيل رسمى.​

كانت محافظة دمياط قد أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 اعتبارا من شهر يناير الماضى