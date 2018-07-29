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الأحد، 29 يوليه 2018 04:38 م
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داعش يفجر محطة كهرباء غربى كركوك بالعراق

الأحد، 29 يوليه 2018 04:21 م
داعش يفجر محطة كهرباء غربى كركوك بالعراق تفجير فى كركوك- أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلن مصدر أمنى عراقى، يوم الأحد، أن عناصر تنظيم "داعش"، فجروا محطة تغذية للكهرباء ونسفوا خطا ناقلا للكهرباء غربى محافظة كركوك 250 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن عناصر "داعش" فجروا محطة تغذية "الذربان"، مشيرا إلى أن "محطة الفتحة" تنتج 10+16 ميغا وتغذى منطقة الزاب غربى كركوك.

وأوضح أن عناصر "داعش" نسفوا قبل ساعات الخط الناقل للكهرباء والمغذى للحويجة وقضاء الدور وجنوب صلاح الدين.

ويأتى ذلك فى وقت يشهد فيه العراق مظاهرات احتجاجية بسبب تردى الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد ونقص الطاقة الكهربائية الأمر الذى دفع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، إلى إقالة وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، وإحالته إلى التحقيق.

 

 


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