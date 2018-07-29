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الأحد، 29 يوليه 2018 02:11 ص
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خلال ساعات.. الحكم على محمد بديع و 682 آخرين بقضية "أحداث العدوة"

الأحد، 29 يوليه 2018 02:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على محمد بديع و 682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بحكمها على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 

 


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