حملت سفاحا أثناء سجن زوجها وأعطت الطفل لجارتها لإدخاله مستشفى بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

ألقت ربة منزل برضيعها، الذى حملت به سفاحا، من سائق توك توك، أثناء تواجد زوجها بالسجن، على ذمة قضية مخدرات لإحدى جاراتها لإدخاله حضانة المستشفى، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

كان تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورو بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بحضور محى م س36 سائق، زوجته س33 ربة منزل، ويقيمان قرية " بشالوش " دائرة المركز، وبرفقتهما طفل ذكر عمر يوم لإيداعه بحضانة المستشفى.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤالهما قررا أن المدعوة كريمة ربة منزل ، ومقيمة قرية " كوم النور " دائرة المركز، هى من أحضرت لهما الطفل وطلبت منهما إيداعه بحضانة المستشفى، ولا يعلما والديه.

وقام فريق من مباحث المركز بسؤال الأخيرة التى قررت بأن والدة الطفل صديقتها المدعوة رانيا س30 ربة منزل ومقيمة بذات القرية، والتى حملت به سفاحاً من المدعو أدهم س24 سائق توك توك ومقيم بذات القرية، حال تواجد زوجها المدعو محمود.ع بسجن مركز زفتى - الغربية، على ذمة قضية مخدرات، مضيفة أنها قامت بذلك خشية افتضاح أمر صديقتها.

كُلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة التحرى حول الواقعة وضبط والدة الطفل والمشكو فى حقه المذكور وسؤالهما.