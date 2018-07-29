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الأحد، 29 يوليه 2018 09:29 م
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حبس 4 وضبط وإحضار آخر بتهمة حيازة بندقيتين وطبنجة وقنابل مونة فى حلوان

الأحد، 29 يوليه 2018 08:16 م
حبس 4 وضبط وإحضار آخر بتهمة حيازة بندقيتين وطبنجة وقنابل مونة فى حلوان بندقيتان خرطوش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد و3 آخرين، وضبط وإحضار آخر بعد ضبطهم بحوزتهم قنابل مونة وأسلحة نارية.

 

وكانت دورية أمنية من قسم شرطة حلوان اشتبهت فى توك توك به 4 أشخاص، وبالاقتراب منهم ألقوا على القوة 3 قنابل مونة، وحاولوا الهرب إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم.

 

وبالفحص تبين أنهم كل من "ا.ر" و"م.ع" و"ا.س" و"ا.س"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بندقيتين وطبنجة وكمية من الذخيرة. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.


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