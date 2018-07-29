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الأحد، 29 يوليه 2018 01:39 م
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حبس فلاح 4 أيام لضبطه بكمية من الأسلحة النارية والذخيرة والمخدرات بقليوب

الأحد، 29 يوليه 2018 01:09 م
حبس فلاح 4 أيام لضبطه بكمية من الأسلحة النارية والذخيرة والمخدرات بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة قليوب اليوم الأحد حبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطة بحوزته كمية من الأسلحة النارية والطلقات والحشيش المخدر بدائرة المركز.

 

وتلقى اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بقيام فلاح بترويج الأسلحة النارية والمواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز.

 

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت قوة أمنية بقيادة النقبان محمد السيسى، ومحمد حسين معاونى مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى " فتحى. س. 48عاما، فلاح مقيم جزيرة النجدى دائره المركز، وعثر بحوزته على  2 بندقية آلية و102طلقة، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و18طلقة داخل جوال، و600 جرام حشيش بطيات ملابسه، وهاتف محمول، ودراجة نارية.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأنه يستخدم الدراجة النارية فى الترويج على عملائه بدائرة المركز.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر 4073 لسنة 2018 إدارى مركز قليوب وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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