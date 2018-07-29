حبس سائق قتل ابن عمه بسبب خلافات فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن عمه بطلق نارى، بسبب خلافات بينهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجني عليه.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبانتقال الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد عبد الصمد، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين إطلاق سائق النار على ابن عمه، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من القبض على المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.