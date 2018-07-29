حالة الطقس اليوم الأحد 29/7/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارا: تستمر درجات الحرارة اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء صيفية معتدلة فى أغلب المناطق مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

لن يطرأ تغير جوهري على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام لحسن الحظ والجو الليلي سيبقى لطيفاً ومنعشاً جداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.