video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأحد 29/7/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 29 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 29/7/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارا: تستمر درجات الحرارة اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء صيفية معتدلة فى أغلب المناطق مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

 

الطقس فى فلسطين 

لن يطرأ تغير جوهري على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام لحسن الحظ والجو الليلي سيبقى لطيفاً ومنعشاً جداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم السبت 28/7/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة