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الأحد، 29 يوليه 2018 02:51 م
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جندى أمريكى متقاعد ينقذ الخيول من حرائق كاليفورنيا المستعرة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:52 م
جندى أمريكى متقاعد ينقذ الخيول من حرائق كاليفورنيا المستعرة حرائق كاليفورنيا- أرشيفية
(رويترز)
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معركة من نوع آخر يخوضها جندى مشاة البحرية المتقاعد تاكر زيمرمان إذ تطوع لإنقاذ خيول وماشية تركها أصحابها عند فرارهم من حرائق الغابات المستعرة فى مقاطعة تشاستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية..

قال زيمرمان فى تواضع أنا مجرد شخص يقوم بالنقل فى إشارة إلى نقل الخيول والماشية الأخرى المذعورة التى أنقذها من الخطر بعد أن تركها الناس وراءهم وفروا.

ويستخدم زيمرمان مقطورة كبيرة اقترضها من عمله فى بيع الجرارات ويغامر يوميا بدخول مناطق تم إخلاؤها فيما يهرع أصحاب المنازل الخائفون من حريق (كار فاير) بالفرار فى الاتجاه الآخر.

ونقل زيمرمان خمسة من الخيول إلى بر الأمان أمس السبت، بعد أن عثر عليها فى منطقة تم إخلاؤها مؤخرا وتلقى اتصالا يطلب منه إنقاذ حيوانات أخرى فى مكان قريب.

ويتم نقل الخيول إلى حظائر وساحات لمسابقات رعاة البقر ومزارع رحب أصحابها باستضافة الماشية التى ينقذها زيمرمان منذ يوم الأربعاء.

وقال نواه إيربان وهو أحد سكان ولاية أوريجون وأنقذ زيمرمان حصانه الصغير البالغ من العمر ست سنوات لقد أعاد لى إيمانى بالإنسانية. وتواصل الرجلان عن طريق موقع فيسبوك.

وتابع :"لا يساعد الحيوانات فحسب بل يساعد الناس بالتخفيف من الضغوط عليهم. لو اضطررت لتركها فسيكون الأمر أشبه بخسارة أبنائك... لا يسعنى حتى التفكير فى هذا".

ولا يعمل زيمرمان بمفرده. وتستخدم شبكة من محبى الحيوانات وسلطات العناية بها مواقع التواصل الاجتماعى والرسائل النصية واللاسلكية فى سبيل إنقاذ أكبر عدد ممكن من المخلوقات التى حاصرتها النيران فى الأيام القليلة الماضية.


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