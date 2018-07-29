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الأحد، 29 يوليه 2018 12:15 م
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جنايات المنيا تحيل متهما بـ أحداث العدوة" للمفتى وتحدد 23 سبتمبر للحكم

الأحد، 29 يوليه 2018 12:07 م
جنايات المنيا تحيل متهما بـ أحداث العدوة" للمفتى وتحدد 23 سبتمبر للحكم محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير حسين طلال
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قررت حكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، إحالة المتهم مبروك سعد من أصل 807 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فيما أسند إليهم، وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وسكرتارية حسن فكرى، وماجد منير.

كان أودع حرس قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، محمد بديع وباقى المتهمين المحبوسين بقضية "أحداث عنف العدوة"، قفص الاتهام، لنظر جلسة النطق بالحكم عليهم من محكمة جنايات المنيا حكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد.

كانت شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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