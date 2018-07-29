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الأحد، 29 يوليه 2018 06:30 ص
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جمعية رعاية مؤسسات الأيتام ببنى سويف تطالب بتخصيص وحدات سكنية لأبنائها

الأحد، 29 يوليه 2018 06:00 ص
جمعية رعاية مؤسسات الأيتام ببنى سويف تطالب بتخصيص وحدات سكنية لأبنائها محمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات مع محرر اليوم السابع
بنى سويف أيمن لطفى
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طالب محمد سيد عبدالقادر  رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مؤسسات الأيتام التابعة للتضامن الاجتماعى ببنى سويف  بتوفير وحدات سكنية لابناء المؤسسات الذين ليس لهم عائل ، وكذلك المقبلين على الزواج  ، سواء بتخصيص وحدات بشكل مباشر لهم ، أو باسم الجمعية .
 
 وأضاف ل"اليوم السابع " أن وزارة الإسكان كانت تستثنىى أبناء المؤسسات المتقدمين للحصول على شقة فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ،  من شرط القرعة كنوع من التسهيلات لهم  ، و بعد عام 2012   ألغت الوزارة  استثناءها ، وتمسكت مديرية الإسكان وكذلك البنوك بنى سويف  بشروط التقدم،  وأصبح أبناء المؤسسات يتقدمون مثل غيرهم فى قرعة الحصول على وحدات سكنية .
 
واستطرد عرضنا  المشكلة على المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف فكان رده " لابد أن تخاطب وزيرة التضامن الاجتماعى وزير الإسكان ليقرر عودة استثناء أبناء المؤسسات من قرعة مسابقة مشروع الاسكان الاجتماعى " ،  لذلك نطالب المحافظ بالتدخل لدى وزيرة التضامن لحل المشكلة وعودة  الوضع كما كان عليه قبل عام 2012  .
 
وأوضح"  سيد"  أن لوائح مؤسسات  دور الأيتام والايوائيين تلزم  المقيمين بها من الشباب الذين لهم  أسر بالمغادرة فور بلوغهم 18عاما ، أما الإيوائيين "مجهولى النسب "  فعليهم المغادرة عقب وصولهم لسن 21 عاما ، بينما  يظل البنات فى إقامة مفتوحة لحين زواجهن .
 
ولفت سيد أن المؤسسات تعتمد على  موازنة التضامن الاجتماعى السنوية و تبرعات أهل الخير منوها عن إقامة حفلى  زواج لعروسين من أبناء مؤسسة دار الأيتام بمدينة بنى سويف خلال الشهور الماضية  بإحدى القاعات التى اعتاد صاحبها منحها لنا بالمجان ، ولكنه برغم تكوين أربعة من أبناء المؤسسة لأسرتين جديدتين بالمجتمع إلا أنهم يعانون من ارتفاع قيمة الايجار الشهرى لشققهم و الذى لا يقل عن 800 جنيها ،  ويجابهون مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار بعملهم  فى مغسلة المؤسسة والذى يدر ربحا ضعيفا لا يكفى نفقاتهم اليومية. 
 
 
 

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