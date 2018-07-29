جمعية رعاية مؤسسات الأيتام ببنى سويف تطالب بتخصيص وحدات سكنية لأبنائها

بنى سويف أيمن لطفى

طالب محمد سيد عبدالقادر رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مؤسسات الأيتام التابعة للتضامن الاجتماعى ببنى سويف بتوفير وحدات سكنية لابناء المؤسسات الذين ليس لهم عائل ، وكذلك المقبلين على الزواج ، سواء بتخصيص وحدات بشكل مباشر لهم ، أو باسم الجمعية .

وأضاف ل"اليوم السابع " أن وزارة الإسكان كانت تستثنىى أبناء المؤسسات المتقدمين للحصول على شقة فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ، من شرط القرعة كنوع من التسهيلات لهم ، و بعد عام 2012 ألغت الوزارة استثناءها ، وتمسكت مديرية الإسكان وكذلك البنوك بنى سويف بشروط التقدم، وأصبح أبناء المؤسسات يتقدمون مثل غيرهم فى قرعة الحصول على وحدات سكنية .

واستطرد عرضنا المشكلة على المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف فكان رده " لابد أن تخاطب وزيرة التضامن الاجتماعى وزير الإسكان ليقرر عودة استثناء أبناء المؤسسات من قرعة مسابقة مشروع الاسكان الاجتماعى " ، لذلك نطالب المحافظ بالتدخل لدى وزيرة التضامن لحل المشكلة وعودة الوضع كما كان عليه قبل عام 2012 .

وأوضح" سيد" أن لوائح مؤسسات دور الأيتام والايوائيين تلزم المقيمين بها من الشباب الذين لهم أسر بالمغادرة فور بلوغهم 18عاما ، أما الإيوائيين "مجهولى النسب " فعليهم المغادرة عقب وصولهم لسن 21 عاما ، بينما يظل البنات فى إقامة مفتوحة لحين زواجهن .

ولفت سيد أن المؤسسات تعتمد على موازنة التضامن الاجتماعى السنوية و تبرعات أهل الخير منوها عن إقامة حفلى زواج لعروسين من أبناء مؤسسة دار الأيتام بمدينة بنى سويف خلال الشهور الماضية بإحدى القاعات التى اعتاد صاحبها منحها لنا بالمجان ، ولكنه برغم تكوين أربعة من أبناء المؤسسة لأسرتين جديدتين بالمجتمع إلا أنهم يعانون من ارتفاع قيمة الايجار الشهرى لشققهم و الذى لا يقل عن 800 جنيها ، ويجابهون مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار بعملهم فى مغسلة المؤسسة والذى يدر ربحا ضعيفا لا يكفى نفقاتهم اليومية.