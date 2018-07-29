جامعة دمياط تعلن عن فتح باب التقدم للمدن الجامعية.. تعرف على المواعيد والشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة دمياط عن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية على نظام الزهراء الإلكترونى للعام الجامعى 2018 / 2019، وحددت الإدارة الفترة من من يوم 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس القادم للطلبة القدامى، وفى الفترة من يوم 16 أغسطس وحتى 15 سبتمبر القادم للطلبة الجدد.



على أن يقوم الطالب بطباعة المستندات اللازمة للقبول بالمدن الجامعية من على نظام الزهراء الإلكترونى وهى:

- طلب إقامة بالمدن الجامعية

- إقرار الطالب بالالتزام بتعليمات لائحة المدن الجامعية

- إقرار الضامن المتضامن مع الطالب

- إقرار مكتب الضمان الاجتماعى

- استمارة الكشف الطبى