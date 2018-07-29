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الأحد، 29 يوليه 2018 03:50 م
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تعليم القليوبية ينهى مشكلة الطالبة صاحبه أبحاث السرطان وعلاجه

الأحد، 29 يوليه 2018 02:37 م
تعليم القليوبية ينهى مشكلة الطالبة صاحبه أبحاث السرطان وعلاجه طه عجلان
القليوبية نيفين طه
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أنهى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مشكلة الطالبة سلمى علام، بالصف الأول الثانوى، والمقرر سفرها إلى دولتى الصين وكندا، لتمثيل مصر فى ملتقى الموهوبين الخاص، حيث من المقرر مشاركتها بأبحاث حول مرض السرطان وعلاجه.

 

وكانت الطالبة قد توجهت إلى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بصحبة أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى بالمديرية، حيث استقبلها وكيل الوزارة، لعرض مشكلة عدم حصولها على جواز السفر والتأشيرات الخاصة لسفرها إلى الصين وكندا، لتمثيل محافظة القليوبية وجمهورية مصر العربية.

 

واجرى وكيل الوزارة، اتصالات مع الجهات المعنية، ووعد بحل المشكلة، لتبدأ الباحثة رحلتها إلى الصين وكندا.

 

يذكر أن الطالبة تمثل مصر والقليوبية فى منتدى الموهوبين، لعرض أبحاثها عن علاج السرطان فى الصين، ومن المقرر ان تتسلم جائزة من كندا عن أبحاثها فى هذا المجال، والتى ثبت نجاحها بنسبة 90%.

 


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