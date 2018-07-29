تعرف على خطوات مبادرة التضامن "٢ كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غداً الجمعة الخطوات التنفيذية لمبادرة "٢ كفاية" من خلال عقد سلسلة ورش عمل للجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة. بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف العمل على مواجهة الزيادة السكانية، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىى.







"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول الخطوات التنفيذية لمبادرة وزارة التضامن "٢ كفاية " لمواجهة الزيادة السكانية فى نقاط محددة.





١- تدريب 100 جمعية شريكة من 10 محافظات مٌستهدفة من المشروع وهى الأكثر فقرا والأعلى خصوبة،



٢- محاور ورش العمل عدة موضوعات ذات الصلة على رأسها أبعاد القضية السكانية بمصر، وإدارة عيادات تنظيم الأسرة، وأسس تنفيذ وإدارة ومتابعة حملات طرق الأبواب.



٣- جار إمداد وتجهيز 44 عيادة أهلية كمرحلة أولى بكافة الأدوات والأجهزة للبدء فى توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان للأسر التى يستهدفها المشروع .





٤- تنظيم حملات طرق الأبواب مع مطلع شهر سبتمبر بمعدل 342 ألف زيارة و408 ندوة شهرية.



٥- برنامج "٢ كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل



٦- يستهدف البرنامج 1,148,861 سيدة مستفيدة فى المرحلة العمرية من 18 إلى 49 سنة



٧- يعمل البرنامج على محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيرى المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية.





