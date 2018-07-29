تعرف على الخطوات القانونية لإحلال وتجديد المنزل تجنبا للإزالات

كتب إبراهيم سالم

عملية الإحلال والتجديد للمنازل من العمليات التي تشغل بال العديد من المصريين، من أجل تطويرها، ويستعرض "اليوم السابع"، خطوات استخراج طلب إحلال وتجيد لتلك المنازل، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لاستخراج تصريح ترميم أو تدعيم العقار، وتتمثل فى قيام المهندس أو المكتب الهندسى بتقديم طلب ترخيص وفقًا للنموذج الموجود بالأحياء وأجهزة المدن التابع لها العقار بعد التعاقد مع صاحب العقار مرفقًا به المستندات الآتية:

- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقًا لأحكام المادة 90 من القانون.

- رسومات تفصيلية بالترميم أو التدعيم المطلوب.

- تقرير فنى معتمد من المهندس أو المكتب الهندسى يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.

- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

أما بشأن استخراج تراخيص هدم العقار، فقد نظمت المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006، والتى جاءت على النحو التالى:

- تقديم طلب ترخيص بالهدم طبقًا للنموذج المعد والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية والموجود بالأحياء وأجهزة المدن والمجالس المحلية التابع لها العقار مرفقًا به:

1- سند الملكية.

2- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.

3- قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقًا للمادة 90 من قانون البناء الموحد.

4- تقرير هندسى موضح به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.