تعرف على استعدادات "الخدمات البيطرية" لاستقبال عيد الأضحى × 10معلومات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن حزمة إجراءات من قبل مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .
وتشمل الإجراءات كالآتى
-تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على أسواق بيع الماشية الحية والاغنام والماعز لضمان خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كضحية.
-حملات بمحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين.
-تكثيف إعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم.
- فحص الماشية واللحوم المستوردة بالمحاجر البيطرية حتى دخولها الأراضي المصرية .
- إعلان حالة الطوارئ فى 479 مجزرا للحوم استعداد لعيد الأضحى.
-توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.
-التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.
-التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض.
-إلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وكذا إدارات المجازر
-تجهيز غرف للطوارئ بالمديريات للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية لتلقي أى شكاوي من المواطنين وإبلاغ إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها والعمل على حلها فى حينه .
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