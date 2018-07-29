تعرف على استعدادات "الخدمات البيطرية" لاستقبال عيد الأضحى × 10معلومات

كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن حزمة إجراءات من قبل مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وتشمل الإجراءات كالآتى

-تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على أسواق بيع الماشية الحية والاغنام والماعز لضمان خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كضحية.

-حملات بمحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين.

-تكثيف إعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم.

- فحص الماشية واللحوم المستوردة بالمحاجر البيطرية حتى دخولها الأراضي المصرية .

- إعلان حالة الطوارئ فى 479 مجزرا للحوم استعداد لعيد الأضحى.

-توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

-التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

-التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض.

-إلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وكذا إدارات المجازر

-تجهيز غرف للطوارئ بالمديريات للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية لتلقي أى شكاوي من المواطنين وإبلاغ إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها والعمل على حلها فى حينه .