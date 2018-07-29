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الأحد، 29 يوليه 2018 08:15 ص
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تعرف على أسعار الأضحية وأنواع اللحوم خلال العيد من خلال 5 معلومات

الأحد، 29 يوليه 2018 08:00 ص
تعرف على أسعار الأضحية وأنواع اللحوم خلال العيد من خلال 5 معلومات لحوم - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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 كشفت شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية، أن الطلب على اللحوم سيرتفع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، ويقدم "اليوم السابع" أهم 5 معلومات عن لحوم الأضاحى خلال العيد:

-سعر كليو اللحم الحى "العجول" يتراوح بين 60 وحتى 65 جنيه.

-سعر لحوم الخراف تسجل 65 جنيها للكيلو "حيه".

-سعر كيلو اللحوم البتلو "جاموسى" 58 جنيها للكيلو "حى".

-لحوم الجمال تسجل 110-120 جنيها للكيلو "مذبوح".

-اللحوم البلدى تسجل ما بين 120 -150 جنيها للكيلو"مذبوح".

يشار إلى أن محمد وهبة رئيس شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية، كشف أن منافذ بيع اللحوم المنتشرة فى الشوارع سواء لجهاز الخدمة الوطنية أو منافذ أمان "وزارة الداخلية" وسيارات وزارة التموين، تستحوذ على قرابة 55 % من مبيعات اللحوم فى السوق والـ45 % الباقية تتم عبر محلات الجزارة.

 


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