تعرف على أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم العالى خلال المؤتمر الوطنى للشباب

كتب محمد عبد العظيم

خلال مشاركته بجلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى أبرز 10 تصريحات للدكتور خالد عبد الغفار باليوم الأول لمؤتمر الشباب المقام بجامعة القاهرة.

1- الدولة تستهدف إتاحة التعليم وجودته وربطه بسوق العمل، من خلال التوسع فى عدد الجامعات، حيث سيتم إنشاء جامعة البحر الأحمر وجامعة أخرى فى مدينة الأقصر، كما سيتم رفع أعداد الكليات المتاحة.

2- جارى التوسع فى البرامج داخل الجامعات الحكومة، كما يتم التوسع فى الجامعات الخاص، مع استقطاب وإنشاء أفرع للجامعات العالمية فى مصر.

3- الدولة تستهدف دخول الجامعات المصرية فى منظومة الاعتماد والجودة، واستحداث برامج جديدة تتماشى مع الوظائف الجديدة.

4-وجود الجامعات الأجنبية سيصنع التنافس ويعود بالجودة على التعليم بصفة عامة.

5-هناك خطة قومية للبحث العلمى، مبنية على الاحتياجات الفعلية للدولة، من خلال رؤية واضحة لها مردود ذو قيمة.

6-لدينا رؤية مستقبلية ونصنع شباب نجهزه فى أكبر وأفضل جامعات العالم وفقا لمعايير دقيقة جدًا، وهناك استراتيجية واضحة للبحث العلمى تعتمد عل الطاقة والزراعة الصناعة والتعليم.

7- النظام الجديد للوزارة يستهدف نظام تعليمى يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة، وسيتم إنشاء 4 جامعات حكومة و 7 جامعات أهلية جديدة، سيتم افتتاح عدد منهم عام 2019.

8- هناك استراتيجية واضحة للبحث العلمى تعتمد عل الطاقة والزراعة الصناعة والتعليم، والبحث العلمى تطور خلال الـ 4 سنوات الماضية بشكل كبير، ومؤشر الابتكار العالمى شهد تحسنًا ملحوظًا لمصر.

9- 40% من الناجحين بالثانوية العامة العام الماضى حاصلين على مجموع يفوق 90%، ومتوسط الرسوب فى السنة الأولى بكليات الطب 10% و 15% انتقلوا للمرحلة الثانية بمواد.

10- مصر تشهد تعاونًا كبيرًا مع العديد من الجامعات الدولية والعربية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، حيث ستبدأكليات الطب من هذا العام، بـ"خمس سنوات زايد عامين"، مع تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.