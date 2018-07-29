ترحيل 23 مهاجرا أفريقيّا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

كتب محمد طنطاوى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى 23 مهاجرًا غير شرعى من السودان وإثيوبيا ونيجيريا وتشاد إلى بلادهم، بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد، ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار بأن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة ومطروح والإسكندرية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 13 سودانيا، و5 إثيوبيين و3 نيجيريين وتشاديين اثنين بعد الكشف الجنائى عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.