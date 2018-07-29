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ترامب: ناقشت مسألة "الأنباء الكاذبة" مع ناشر النيويورك تايمز

الأحد، 29 يوليه 2018 06:17 م
ترامب: ناقشت مسألة "الأنباء الكاذبة" مع ناشر النيويورك تايمز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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 أعلن دونالد ترامب الأحد، أنه بحث مسألة "الأنباء الكاذبة" مع ناشر صحيفة "نيويورك تايمز" إحدى أهم الصحف الأمريكية التى يوجه دائما سهامه إليها.

وغرد الرئيس "أجريت لقاء جيدا جدا ومثيرا للاهتمام فى البيت الأبيض مع أى جى سولزبرجر ناشر نيويورك تايمز" دون تحديد تاريخ اللقاء أو ظروفه.

وأضاف "أمضينا وقتا طويلا نتحدث عن الكم الهائل من الأنباء الكاذبة التى تنشرها وسائل الإعلام وكيف تحولت إلى عبارة واحدة +عدو الشعب+. محزن!"، ولم تعلق الصحيفة على الأمر لفرانس برس.

وتتعرض وسائل الإعلام عموما إلى هجمات الرئيس دون هوادة ويطلق عليها بانتظام اسم "وسائل إعلام تنشر أنباء كاذبة"، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن ترامب وصفها على تويتر بأنها صحيفة "فاشلة وفاسدة" و"منحازة" وبأنها اسوأ الصحف "وتغطيتها الأقل دقة".

ودان ترامب "المصادر غير الموجودة" أو "غير الموثوقة" وبـ"الموظفين غير الكفوئين الذين يروجون لأكاذيب".

وكان آرثر جريج سولزبرجر (37 عاما) خلف مطلع 2018 والده كناشر لنيويورك تايمز، وتدير أسرته الصحيفة منذ أكثر من 120 عاما.

وبين وسائل الإعلام الأخرى التى ينتقدها ترامب بانتظام قناة سى إن إن او الواشنطن بوست.

 

 


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