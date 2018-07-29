video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15يوما لنشرهما أخبار كاذبة

الأحد، 29 يوليه 2018 06:29 م
تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15يوما لنشرهما أخبار كاذبة شريف الروبى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، بحبس شريف الروبى، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين 15يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شريف الروبى 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

تجديد حبس شريف الروبي

شريف الروبي ومحمد أكسجين

نيابة أمن الزولة تجدد حبس شريف الروبي

أخبار الحوادث

محكمة الجنايات

امن الدولة

تجديد حبس

محكمة التجمع




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة