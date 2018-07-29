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الأحد، 29 يوليه 2018 01:42 م
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تجديد حبس سائق "توك توك" لاتهامه باغتصاب ربة منزل فى كرداسة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:40 م
تجديد حبس سائق "توك توك" لاتهامه باغتصاب ربة منزل فى كرداسة حبس -أرشيفية
كتب سليم على
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قرر قاضى معارضات محكمة جنح كرداسة، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ربة منزل، أثناء توصيلها بواسطة التوك توك الخاص به.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم أثناء توصيل المجنى عليها، انحرف عن طريقه، وتوجه لمنطقة زراعية خالية من السكان، واعتدى جنسيا على الضحية ثم فر هاربا، وعقب ذلك توجهت المجنى عليها إلى مركز شرطة كرداسة، وأبلغت عن الواقعة، وبتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وكان العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة قد تلقى بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد سائق توك توك، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن المجنى عليها استوقفت المتهم لتوصيلها بالتوك توك الخاص به، إلا أنه استغل سيره بمنطقة خالية من السكان، واعتدى عليها جنسيًا.

وذكر المتهم أنه يوم الحادث عقب انتهائه من وردية العمل، شاهد المجنى عليها البالغة من العمر 50 عامًا، فعرض عليها توصيلها أثناء عودته لمسكنه، حيث إنهما يقيمان بذات الشارع، بالإضافة إلى أنها كانت متزوجة من عامل تربطه به علاقة قرابة، إلا أنها مطلقة منه منذ فترة.

وأضاف المتهم، أن المجنى عليها استقلت التوك توك بصحبته، وخلال توصيلها دار بينهما حديث عادى، إلا أن الشيطان عبث بفكره، وآثار شهوته تجاه السيدة، حيث تحكمت به غرائزه وقرر اغتصابها، فانتهز فرصة مروره بمنطقة قريبة من منشأة البكارى دائرة مركز شرطة كرداسة، تحتوى على زراعات، واستبدل طريق العودة، وعندما استفسرت منه عن سبب تغيير الطريق، ادعى أنه طريق ممهد ومختصر.

وتابع المتهم اعترافاته أمام المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، فقال إنه انتهز حلول المساء وخلو المنطقة من المارة، ثم ركن التوك توك وهاجمها، حيث قيد حركتها ومنعها من الاستغاثة ثم اعتدى عليها جنسيًا، وعقب انتهائه منها تركها بعد تهديدها بالإيذاء حال إبلاغها قسم الشرطة عن جريمته.

وأعلن المتهم عن ندمه مقرًا بجريمته، حيث أنهى اعترافاته قائلاً "أنا كنت ماشى فى حالى، ومفيش تخطيط لاغتصابها، أنا قلت أساعدها وأوصلها، لكن أحلوت فى عينى، ومقدرتش أتحكم فى نفسى، أنا بعترف بجريمتى وآسف على اللى عملته".

ومن جانبه، ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم عرض المجنى عليها والمتهم على الطب الشرعى، لفحصهما وتقديم تقرير عن الإصابات التى لحقت بالضحية، وبيان حقيقة تعرضها للاغتصاب الكامل من عدمه.


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