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الأحد، 29 يوليه 2018 09:04 م
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تايلاند تحذر من احتمالية حدوث فيضانات "ميكونج" إثر ارتفاع منسوب المياه

الأحد، 29 يوليه 2018 08:07 م
تايلاند تحذر من احتمالية حدوث فيضانات "ميكونج" إثر ارتفاع منسوب المياه فيضانات - أرشيفية
بانكوك (أ ش أ)
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حذرت المحافظات التايلاندية التى تقع شمال شرقى نهر ميكونج اليوم الأحد، من احتمالية حدوث فيضانات على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر بشكل سريع.

وقال مكتب متابعة المياه المخصص لجميع أنشطة برنامج موارد المياه فى محافظة نونج خاى التايلاندية - وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى، إن الأمطار الغزيرة فى شمال تايلاند ولاوس تصب المياه فى نهر الميكونج وكانت المقاطعات الواقعة فى مجرى النهر تستعد لحدوث فيضان.

وأوضحت السلطات التايلاندية أن تدفق المياه يهدد بتجاوز ضفاف الأنهار فى محافظات نونج كاى ونكاون فانوم وأبون راتشاثانى.

 


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