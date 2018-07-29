تأجيل دعوى إلزام "التضامن" بالتأمين على أصحاب المهن الحرة لـ14 أكتوبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.

واختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 قضائية، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى، على أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.