video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا: سنضطر إلى استقدام عمال من الفلبين لتعويض النقص المحلى

الأحد، 29 يوليه 2018 01:15 ص
بولندا: سنضطر إلى استقدام عمال من الفلبين لتعويض النقص المحلى أندريه دودا الرئيس البولندى
وارسو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن مسئول حكومى بولندى، السبت أن بلاده، التى تعارض استقبال مهاجرين، قد تضطر لاستقدام عمال من الفلبين لتعويض نقص فى اليد العاملة يعانى منه الاقتصاد.

وقال ستانيسلاف شفيت نائب وزير العمل البولندى "نحن فى طريقنا لابرام اتفاق. آمل ان نتمكن فى الخريف من توقيع اتفاق اولى على الاقل"، وفق تقرير لوكالة الانباء البولندية.

واشار شفيت الى ان الفلبين كما بولندا بلد كاثوليكى وبالتالى لديهما قيم ثقافية مشتركة، وتابع نائب الوزير ان وارسو تسعى تحديدا لجذب عمال من اصحاب المؤهلات فى قطاعات تكنولوجيا المعلوماتية، والطب، والبناء.

ويقول خبراء إن بولندا ستعانى بحلول 2030 نقصا فى اليد العاملة يقدر باربعة ملايين عامل بسبب هجرة اليد العاملة البولندية الى دول اخرى فى الاتحاد الاوروبى بالاضافة الى انخفاض معدل الولادات.

وحاليا تعتمد بولندا على جارتها اوكرانيا لسد حاجاتها من اليد العاملة، مع وجود مليون عامل اوكرانى وتوقع دخول 300 الف عامل اوكرانى جديد فى السنوات المقبلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس بولندا يوقع على قانون يسمح للحزب الحاكم بتعيين رئيس المحكمة العليا

بولندا

أخبار بولندا

عمال من الفلبين

أخبار الفلبين

الفلبين




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة