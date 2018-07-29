بولندا: سنضطر إلى استقدام عمال من الفلبين لتعويض النقص المحلى

وارسو (أ ف ب)

أعلن مسئول حكومى بولندى، السبت أن بلاده، التى تعارض استقبال مهاجرين، قد تضطر لاستقدام عمال من الفلبين لتعويض نقص فى اليد العاملة يعانى منه الاقتصاد.

وقال ستانيسلاف شفيت نائب وزير العمل البولندى "نحن فى طريقنا لابرام اتفاق. آمل ان نتمكن فى الخريف من توقيع اتفاق اولى على الاقل"، وفق تقرير لوكالة الانباء البولندية.

واشار شفيت الى ان الفلبين كما بولندا بلد كاثوليكى وبالتالى لديهما قيم ثقافية مشتركة، وتابع نائب الوزير ان وارسو تسعى تحديدا لجذب عمال من اصحاب المؤهلات فى قطاعات تكنولوجيا المعلوماتية، والطب، والبناء.

ويقول خبراء إن بولندا ستعانى بحلول 2030 نقصا فى اليد العاملة يقدر باربعة ملايين عامل بسبب هجرة اليد العاملة البولندية الى دول اخرى فى الاتحاد الاوروبى بالاضافة الى انخفاض معدل الولادات.

وحاليا تعتمد بولندا على جارتها اوكرانيا لسد حاجاتها من اليد العاملة، مع وجود مليون عامل اوكرانى وتوقع دخول 300 الف عامل اوكرانى جديد فى السنوات المقبلة.