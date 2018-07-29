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بعد خروجها من سجون الاحتلال.. عهد التميمى تعرض رسائل معتقلات: تحدينا الصهاينة

الأحد، 29 يوليه 2018 03:23 م
بعد خروجها من سجون الاحتلال.. عهد التميمى تعرض رسائل معتقلات: تحدينا الصهاينة عهد التميمى
كتب محسن البديوى
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دعت الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، إلى مواصلة الحملات لدعم الأسرى الفلسطينيين فى المعتقلات الإسرائيلية، متابعة: "صوتنا وصل للعالم ويجب مواصلة الحملات لدعم بقية الأسرى، ونحن تحدينا كل الصهاينة، وحولنا سجننا لمدرسة، ونجحت في استكمال تعليمي الثانوي رغم الضغوط الإسرائيلية داخل السجن".

 

وعرضت "التميمى" خلال مؤتمر صحفى بعد خروجها من المعتقلات الإسرائيلية، رسائل لعدد من الأسيرات، يطالبن بالوحدة الوطنية ودعم تعزيز الصمود الشعبى، ومساندة الأسرى والأسيرات فى نضالهم من أجل الحرية.


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