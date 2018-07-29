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برقيات عزاء للبابا تواضروس فى وفاة الأنبا أبيفانيوس

الأحد، 29 يوليه 2018 08:41 م
برقيات عزاء للبابا تواضروس فى وفاة الأنبا أبيفانيوس الأنبا أبيفانيوس
كتبت سارة علام
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أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، برقية عزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى وفاة الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادى النطرون.

 

وقال زكى فى برقيته: "نتقدم بخالص العزاء فى وفاة الأنبا أبيفانيوس، العالم الجليل، رئيس دير أبو مقار بوادى النطرون ونصلى أن يمنحكم الرب العزاء والصبر".

 

كما أرسل المطران الدكتور منير حنا رسالة تعزية للبابا تواضروس الثانى فى وفاة الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار قال فيها: "إن الكنيسة العامة فقدت خادما أمينا لله وأبا مخلصا من أبناء الكنيسة، ومعلما جليلا تميز بالتواضع والزهد، لكن عزاءنا أنه فى أحضان المسيح"، واختتم: "نسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بالسلام".

 

وكان المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن اليوم وفاة الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

 


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ابيفانوس

دير ابو مقار

اندريه زكي




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