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بدء نظر جلسة استئناف اللبنانية منى المذبوح على حكم حبسها 8 سنوات

الأحد، 29 يوليه 2018 10:16 ص
بدء نظر جلسة استئناف اللبنانية منى المذبوح على حكم حبسها 8 سنوات منى المذبوح-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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بدأت محكمة جنح مستانف مصر الجديدة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من اللبنانية منى مذبوح، على حكم حبسها 8 سنوات في اتهامها بسب وإهانة الشعب المصري.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس اللبنانية منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

 

 


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