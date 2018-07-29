بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

كتب ـ سمير حسنى - ريهام عبد الله

يقدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، لفعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب والمنعقد بجامعة القاهرة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب أمس، الشعب المصرى بضرورة تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: "لو انتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة".

وشدد الرئيس خلال كلمته أمس بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، على ضرورة استيعاب المواطنين لمنظومة التعليم الجديدة، كما طالب الإعلام بضرورة تكثيف الشرح وإلقاء الضوء على منظومات التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، خاصة أنها الملفات الأبرز خلال الـ4 سنوات المقبلة.