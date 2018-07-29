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انهيار منزل بطما فى سوهاج واستخراج طفلة على قيد الحياة والبحث عن شقيقتها

الأحد، 29 يوليه 2018 11:02 ص
انهيار منزل بطما فى سوهاج واستخراج طفلة على قيد الحياة والبحث عن شقيقتها انهيار عقار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تكثف قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة جهودها من أجل استخراج طفلة فى الثالثة من العمر من أسفل أنقاض منزل الذى انهار منذ قليل بناحية قرية التل الزوكى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بعد إنقاذ شقيقتها البالغة من العمر 5 سنوات وتم نقلها للمستشفى المركزى.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بانهيار منزل بناحية قرية التل الزوكى دائرة مركز طما ووجود طفلة مصابة وجار البحث عن شقيقتها أسفل الأنقاض.

 

وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق الجزء الأمامى مشيدا بالطوب الأحمر والجزء الخلفى ومشيد بالطوب اللبن ملك محمد رياض ويقيم بناحية قرية التل الزوكى دائرة المركز نتج عن عملية الإنهيار إصابة بسمة محمد رياض 5 سنوات وتم نقلها للمستشفى المركزى بطما بينما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها من أجل استخراج شقيقتها لمياء 3 سنوات من أسفل الأنقاض.

 

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لاتخاذ اللازم نحو الدفع بالمعدات للمشاركة فى عملية رفع الأنقاض، برئاسة أحمد شاكر رئيس مجلس المدينة وتم فرض كردونا أمنيا بالمنطقة ومازلت الجهود مستمرة لإنقاذ الطفلة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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