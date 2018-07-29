video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 07:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم.. مالى تجرى انتخابات بعد خمس سنوات من التشدد وانعدام الأمن

الأحد، 29 يوليه 2018 06:49 ص
اليوم.. مالى تجرى انتخابات بعد خمس سنوات من التشدد وانعدام الأمن اقتراع _ صورة أرشيفية
باماكو (رويترز)
إضافة تعليق

يقرر الناخبون فى مالى اليوم الأحد، ما إذا كانوا سيعطون الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ولاية ثانية أم لا رغم انتشار العنف العرقى وعنف المتشددين الذى تفاقم بشكل كبير منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام.

ويواجه كيتا أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على الرئاسة فى بلد صحراوى إلى حد كبير تعرض للتمزق بفعل تمرد الطوارق والتشدد فى المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات فى عام 2013.

وسيؤدى انعدام الأمن إلى عدم إجراء الانتخابات فى بعض مناطق البلاد، وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبى الحكومة أمس السبت على نشر قائمة بالأماكن التى لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة تشكك المرشحين فى وجود "مراكز اقتراع وهمية".

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى سيسيل كيانج للصحفيين أمس السبت "هذه مراكز اقتراع نعرف أنها تعانى انعدام الأمن... لن يجعل ذلك التصويت ممكنا هناك."

وهناك ثمانية ملايين ناخب مسجل. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى (0800 بتوقيت جرينتش) وتغلق فى الساعة السادسة مساء (1800 بتوقيت جرينتش). ومن بين مرشحى المعارضة رجال أعمال وعالم فلك وهناك امرأة واحدة فقط.

وفى كلمة أمام أنصاره فى تجمع انتخابى يوم الجمعة تعهد سومايلا سيسى (68 عاما)، وهو المنافس الرئيسى لكيتا، ببداية جديدة. ويعتقد أن سيسى لديه أقوى فرصة للإطاحة بكيتا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة بكمبوديا

مالى

انتخابات

التشدد

انعدام الأمن

أخبار مالى

انتخابات مالى




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة