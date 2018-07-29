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اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

الأحد، 29 يوليه 2018 02:01 ص
اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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قال الطيار أحمد عادل، رئيس شركة مصر للطيران، إن أولى رحلات الحج ستقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 29 يوليو، لسفر أول الأفواج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تنقل الشركة الوطنية نحو 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن، وكذلك حجاج الترانزيت على متن 200 رحلة جوية.

 

وكانت قد أنهت شركة مصر للطيران جميع استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما سخرت مصر للطيران كافة إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيـران المدنى.

 

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة السفر من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى المدينة المنورة اعتباراً من 2 أغسطس المقبل لسفر حجاج قرعة محافظتى الجيزة وبورسعيد، وذلك بإقلاع أولى رحلاتها فى تمام الساعة الثانية فجرًا، بينما تقلع أولى الرحلات المتجهة إلى جدة يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس المقبل فى تمام الساعة 20:20 مساءً، لذلك لسفر حجاج قرعة محافظتى جنوب وشمال سيناء.


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