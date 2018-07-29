اليوم..استئناف دفاع منى المذبوح على حبسها 8 سنوات بتهمة سب الشعب المصرى

كتب عبد الله محمود

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، الاستئناف المقدم من دفاع " منى المذبوح " على حكم سجنها 8 سنوات، بتهمة سب وقذف الشعب المصرى.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، قضت بحبس اللبنانية منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".