النيابة تطلب التحريات حول هروب طالبة للإقامة مع بائع أوهمها بالزواج

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة باب الشعرية الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وحدة مباحث قسم باب الشعرية، من سرعة التحريات حول واقعة هروب طالبة من محل سكنها برغبتها، وذهابها صحبة بائع متجول للإقامة طرف صديقيه عقب إيهامه لها بزواجه منها.

وأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة .

تفاصيل القضية تعود عندما تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من "ن ا س" 57 سنة، ربة منزل، تفيد فيه بتغيب نجلتها "ر م م" 18 سنة، طالبة، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن المتغيبة صحبة "ب م ع ا" 20 سنة بائع، وإقامتهما طرف صديقيه كلاً من "م ا ي" 27 سنة، بائع، و"ع ا ي" 20 سنة، بائع .

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم بمسكن الثانى، وبصحبتهم المتغيبة، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأضاف الأول بأنه نظرا لارتباطه بالمتغيبة بعلاقة عاطفية وعلمه بإرثها مبلغ مالى 2 مليون جنيه إثر وفاة والدها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفضه من قبل أهليتها لصغر سنها اختمرت فى ذهنه فكرة زواجه منها دون موافقة أهليتها، ومساومة أهليتها على الطلاق مقابل مبلغ مالى، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثانى والثالث للإقامة طرفهما، وبمواجهة الثانى والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها.

وبسؤال المتغيبة أقرت بأنها تركت محل سكنها برغبتها وتوجهت صحبة المتهم الأول للإقامة طرف صديقيه عقب إيهامه لها بزواجه منها، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.