video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تجدد حبس سيدة وعشيقها 15 يوما بتهمة قتل زوجها فى الشرقية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:29 ص
النيابة تجدد حبس سيدة وعشيقها 15 يوما بتهمة قتل زوجها فى الشرقية حبس - صورة ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس زوجة وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجها لوجود علاقة محرمة مع عشيقها.
 
كان تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه"محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحى مقيم قرية منشأة قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018. 
 
وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب، وبرفقته النقيب هانى صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بالقرية.
 
وكشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه وتدعى" أماني  م س " 25 سنة و" رضا م م" 26 سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلى علاقة محرمة، حيث قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهافتها به.
 
كما كشفت أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها والد طفلها، حيث قامت بإعطاءه 3 عقاقير من المنوم فى مشروب النسكافية، ثم حضر عشيقها للمنزل وقام بضربه بخشبة على الرأس، وحمل جثته على عربة كارو وتخلص منها بالبحر، وتم القبض على المتهمة وعشيقها للعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهما. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى: "المعايرة" وراء قتل مسجل خطر لابن عمه فى البدرشين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ديرب نجم

منشة قاسم

اخبار الجريمة

زوجة

عشيق




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة