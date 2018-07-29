النيابة تجدد حبس سيدة وعشيقها 15 يوما بتهمة قتل زوجها فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس زوجة وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجها لوجود علاقة محرمة مع عشيقها.

كان تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه"محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحى مقيم قرية منشأة قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب، وبرفقته النقيب هانى صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بالقرية.

وكشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه وتدعى" أماني م س " 25 سنة و" رضا م م" 26 سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلى علاقة محرمة، حيث قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهافتها به.

كما كشفت أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها والد طفلها، حيث قامت بإعطاءه 3 عقاقير من المنوم فى مشروب النسكافية، ثم حضر عشيقها للمنزل وقام بضربه بخشبة على الرأس، وحمل جثته على عربة كارو وتخلص منها بالبحر، وتم القبض على المتهمة وعشيقها للعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهما.