النيابة تبدأ التحقيق مع سائق قطار أسوان بعد انحرافه عن المسار

بدأت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار إبراهيم صلاح، التحقيق مع سائق ورفيقه فى قطار رقم "982" القاهرة أسوان، والذى انحرف عن مسارة أمام قرية الشبيكة بمركز كوم أمبو.

وكان رجال الأمن فور وقوع حادث انحراف القطار قاموا بالتحفظ على "محمد ,س " سائق القطار والمعاون له، ونقلهما إلى مقر شرطة كوم أمبو لتحرير المحضر بالواقعة وعرضهم على النيابة.

ويأتى ذلك فيما تواصل جهود الأجهزة المعنية لرفع القطار الخارج عن مسارة بعد الاستعانة بونش رافع من محافظة الأقصر.وذلك بهدف تيسير حركة القطارات بعد تأخر قيام 7 قطارات من محطة أسوان.