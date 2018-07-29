video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تبدأ التحقيق مع سائق قطار أسوان بعد انحرافه عن المسار

الأحد، 29 يوليه 2018 02:09 م
النيابة تبدأ التحقيق مع سائق قطار أسوان بعد انحرافه عن المسار قطار أسوان
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

بدأت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار إبراهيم صلاح، التحقيق مع سائق ورفيقه فى قطار رقم "982" القاهرة أسوان، والذى انحرف عن مسارة أمام قرية الشبيكة بمركز كوم أمبو.

 

وكان رجال الأمن فور وقوع حادث انحراف القطار قاموا بالتحفظ على "محمد ,س " سائق القطار والمعاون له، ونقلهما إلى مقر شرطة كوم أمبو لتحرير المحضر بالواقعة وعرضهم على النيابة.

 

ويأتى ذلك فيما تواصل جهود الأجهزة المعنية لرفع القطار الخارج عن مسارة بعد الاستعانة بونش رافع من محافظة الأقصر.وذلك بهدف تيسير حركة القطارات بعد تأخر قيام 7 قطارات من محطة أسوان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سيدات يرفعن شعار "الاستقرار مع أمان".. "اليوم السابع" يلتقى نساء بالصعيد حصلوا على شهادة أمان المصريين.. "باتعة": نشكر الرئيس لاهتمامه بالمرأة المصرية.. "ركابية": أنا مطلقة وسأصرف منها على تعليم ابنى

السكه الحديد

اسوان

قطار اسوان

انقلاب قطار

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة