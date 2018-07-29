المتحدث باسم الجيش الليبى: قناة الجزيرة القطرية قامت بأعمال سوداء داخل ليبيا

كتب أحمد جمعة

قال العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الوطنى الليبى يخوض معركة كبيرة جدا ضد الإرهاب وبقايا المليشيات المسلحة.

وأكد المسمارى، خلال ندوة عقدت بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "ليبيا وتحديات الأمن القومى"، أن قناة "الجزيرة" القطرية قامت بأعمال سوداء داخل ليبيا.

وكشف المسمارى أن جميع التغطيات الإعلامية التى نقلها وبثها تنظيم القاعدة من ليبيا كانت عبر الجزيرة.

وأوضح المسمارى أن مصر كان لها دور كبير جدا فى تدريب الجيش الليبي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الليبية قوية وتاريخية فهى علاقات جوار وأخوة.