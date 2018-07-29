الكشافه البحريه تنظم الدراسه العربيه التخصصيه للمهارات البحريه للشباب ٤ أغسطس

الإسكندرية- هناء أبو العز

تنظم الكشافة البحرية بالإسكندرية، الدراسة العربية التخصصية البحرية الثانية من ٤ حتى ٩ أغسطس القادم بالإسكندرية بهدف الارتقاء بالنشاط والمهارات البحرية لدي الشباب وإعداد قادة ومدربين لديهم أساليب الممارسة الواعية في مجالات( السباحة ، التجديف ، الماتور ،الشراع بانواعه. الغوص ،الملاحة البحرية والإنقاذ ) لخدمة الشباب من مصر والدول العربية.

كما تهدف الدراسة إلى معرفة أسس ومتطلبات إنشاء مراكز التدريب البحرية، وذلك بالاستعانة بنخبة متميزة من قادة الكشافة البحرية والمنظمة الكشفية العربية ..

وسيتم علي هامش الدراسة زيارات هادفة لأماكن حيوية تضيف معلومات قيمة للمشاركين، كما سيقام باليوم الختامي مهرجان بحري متميز لعرض المسابقات والأنشطة البحرية بحضور المشاركين والضيوف.