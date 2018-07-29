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الأحد، 29 يوليه 2018 07:31 م
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القوات الأوكرانية ترصد 25 انتهاكا وقصفا لمواقعها فى دونباس خلال 24 ساعة

الأحد، 29 يوليه 2018 06:28 م
القوات الأوكرانية ترصد 25 انتهاكا وقصفا لمواقعها فى دونباس خلال 24 ساعة الجيش الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، تعرض مواقعها للقصف 25 مرة فى منطقة دونباس بشرق البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة اثنين اَخرين.

وذكر المكتب الإعلامى التابع لـ"عملية القوات الموحدة" الأوكرانية، فى بيان بثته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية، أن قوات موالية لروسيا انتهكت 25 مرة نظام الهدنة، موضحا أنه تم استخدام قاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة والأسلحة الصغيرة.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس بشرق أوكرانيا وأن يتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدنى.  

 


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