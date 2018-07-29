"القضاء الإدارى" يؤجل نظر دعاوى عزل 7 بمجلس الصيادلة لـ31 يوليو

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة لجلسة 31 يوليو الجارى .

واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، والتى عقدت فى 14 مايو الماضى، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكرى".